روسيا.. زيوغانوف ينتقد عمدة بيلغورود بسبب تمثال لينين

وجه زعيم الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية غينادي زيوغانوف، انتقادات إلى عمدة مدينة بيلغورود، على خلفية موضوع تمثال فلاديمير لينين.

وقال زيوغانوف، للصحفيين اليوم: "يستغرب وزير خارجيتنا، لماذا يحدث هذا التدنيس للنصب التذكارية والتماثيل السوفيتية في بولندا أو دول البلطيق. لماذا هذه الدهشة والاستغراب، عندما يجلس عمدة في بيلغورود يقوم بهدم نصب تذكاري للينين، ويتظاهر بأنه لم يحدث شيء".

واعتبر زيوغانوف، أن تصرفات العمدة المذكور، تشابه تصرفات القوميين المتعصبين وأنصار "بانديرا" في أوكرانيا.

في وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن عمدة بيلغورود يوري جلدون، قال إن على الشيوعيين أن يأخذوا تمثال لينين الذي تم تفكيكه في حديقة المدينة المركزية.

وكتب عمدة المدينة على صفحته في إحدى الشبكات الاجتماعية، أنه سيتم إتلاف تمثال لينين إذا لم يأخذه الفرع المحلي للحزب الشيوعي.

المصدر: نوفوستي