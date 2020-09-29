الكرملين يرد على تصريحات ماكرون حول قضية نافالني

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للتعاون مع أوروبا بشأن قضية نافالني، لكنها بحاجة إلى معلومات ذات صلة من باريس وبرلين.

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وجاءت تصريحات بيسكوف بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم أمس الاثنين، أن الاستنتاجات بشأن قضية الناشط والمدون الروسي، أليكسي نافالني، يجب أن تعتمد على توضيحات روسيا حول هذا الموضوع أو رفضها تقديم هذه التوضيحات".

وخلال موجز صحفي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأوروبية حول موضوع نافالني: "لا شك أننا مستعدون لذلك". وتابع أن روسيا أوضحت مرارا وبكل شفافية ما الذي جرى لنافالني قبل نقله إلى المستشفى الألماني من روسيا.

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن موسكو شددت مرارا على أنها تحتاج إلى معلومات حول نافالني، تملكها برلين وباريس، "لكن للأسف يبدو أن برلين وباريس لا ترغبان في مشاركة المعلومات، الأمر الذي يعرقل كثيرا إلقاء مزيد من الضوء على هذا الوضع".

المصدر: نوفوستي