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الدوما يحصي النواب المصابين بكورونا

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الدوما يحصي النواب المصابين بكورونا
Sputnik Alexander Reshetnikov
جلسة لمجل الدوما الروسي
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ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب (الدوما) الروسي الذين نقلوا إلى مستشفيات بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 18، حسبما أورد رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء.

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وأشار فولودين، في مستهل جلسة عامة لمجلس الدوما، إلى أن عدد مرضى "كوفيد-19" في صفوف النواب ازداد بمقدار ثمانية منذ بداية الأسبوع الماضي، مضيفا أن إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الذين تعافوا من المرض الناجم عن عدوى كورونا بلغ 60.

وطالب فولودين النواب باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة في ظل تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن جزءا من أجهزة مجلس الدوما سيتم تحويلها إلى دوام عن بعد، إلى جانب تقليص عدد زوار المجلس.

كما طلب رئيس الدوما من اللجان والتكتلات الحزبية الانتقال إلى نظام الفيديو كونفرانس لدى إجراء ندوات وطاولات مستديرة ولقاءات حوار، من أجل تقليص خطر تناقل الفيروس.

المصدر: تاس

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