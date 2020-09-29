نقل الموسيقي الشهير يوري باشميت إلى المستشفى مصابا بالفيروس التاجي

نقل فنان الشعب السوفيتي وعازف الفيولا العالمي الشهير، يوري باشميت إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس التاجي برفقة زوجته ناتاليا.

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وأفادت قناة تيلغرام التابعة لموقع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الثلاثاء 29 سبتمبر بأن الفنان سجل لديه ضيق في التنفس. وشخص الأطباء لديه كذلك مرض الالتهاب الرئوي.

وإنهم وصفوا حالته بأنها متوسطة الخطورة.

يذكر أن، يوري أبراموفيتش باشميت من مواليد عام 1953 هو أشهر عازفي آلة الفيولا المعاصرين على الإطلاق، وقائد أوركسترا بارز وفنان الشعب السوفيتي منذ عام 1991 والفائز بجائزة الدولة السوفيتية (1986) وجوائز الدولة الروسية ( 1993، 1995، 2000، 2013) وجائزة غرامي الأمريكية ( 2008).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا