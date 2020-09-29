تلاميذ المدارس في موسكو في عطلة من 5 إلى 18 أكتوبر

أوعز عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في قرار نشر اليوم الثلاثاء، بفرض عطلة لمدة أسبوعين، لتلاميذ المدارس في العاصمة الروسية، في الفترة من 5 إلى 18 أكتوبر.

وجاء في القرار: "يتم فرض عطلة شاملة في الفترة من 5 أكتوبر 2020 إلى 18 أكتوبر 2020 لتلاميذ المؤسسات التعليمية، في مجالات التعليم الابتدائي العام، والأساسي، والثانوي العام، والتعليم الإضافي ومدارس التدريب والإعداد الرياضي، التي تعتبر السلطات التنفيذية لمدينة موسكو، الطرف المؤسس لها".

وذكر القرار، أنه لن يكون هناك تعليم عن بعد خلال هذه العطلة، لكن يمكن لتلاميذ المدارس تكرار ما مروا به ودراسة مواد جديدة، حسب الرغبة بمساعدة مدرسة موسكو الإلكترونية.

وقال عمدة العاصمة: "أطلب من الأهالي، أن يشرحوا لأطفالهم أنه من الأفضل قضاء وقت العطلة في المنزل أو في العزبة. والتنزه فقط على الأقدام في الفناء أو في أقرب حديقة. ويجب تجنب زيارة مراكز التسوق وركوب وسائل النقل العام".

وأكد سوبيانين، أن "الكثير من المرضى غالبا بدون أعراض، ومعظمهم من الأطفال. وعند عودتهم إلى المنزل، فإنهم ينقلون الفيروس بسهولة إلى البالغين وأفراد الأسرة المسنين، الذين يعتبر المرض في غاية الخطورة بالنسبة لهم".

وقال سوبيانين، إن رياض الأطفال في المدينة ستواصل العمل كالمعتاد. ويشير القرار إلى أنه اعتبارا من يوم الاثنين، تم تعليق زيارات المواطنين، لمؤسسات الأطفال الترفيهية لمدة أسبوعين.

المصدر: تاس