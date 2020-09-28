روسيا.. كبير مصممين "للهيكل الخارجي المعزز بالطاقة" للجيش

سيتم في الجيش الروسي، تشكيل اتجاه مستقل يختص في تطوير الهيكل الخارجي (الهيكل الخارجي المعزز بالطاقة) لعناصر القوات المسلحة، وسيتم تعيين كبير مصممين للإشراف عليه.

وقال مكسيم سكوكوف نائب رئيس شركة RT-DP RK، التابعة للشركة الحكومية الكبرى "روستيخ": "في صيف هذا العام، وقع حدث مهم بالنسبة لنا - قررت وزارة الدفاع الروسية فرز مسألة الهياكل الخارجية والروبوتات في منظومة منفصلة. حتى هذا الصيف، بقي الهيكل الخارجي كجزء من منظومة تلبية المتطلبات الأساسية، ولكن الآن، بعد تخصيص هذا الجزء من المعدات في اتجاه منفصل وتعيين كبير مصممين له، ستراقب وزارة الدفاع العمل باهتمام أكبر، وستقوم بصياغة متطلبات تقنية أكثر دقة".

وأكد سكوكوف، أن السمة المميزة للهيكل الخارجي، الذي تقدمه شركته، للجيش الروسي تتلخص في أنه لا يعيق حركة الجندي.

في وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية عن صور جديدة لهيكل قتالي متطور لمشاة الجيش الروسي، صمم خصيصا ليجعلهم قادرين عن حمل مدافع الهاون الثقيلة وتنفيذ مهام ميدانية معقدة.

وبفضل الهيكل، يتمكن الجندي من إطلاق 700 طلقة من بندقية آلية، دون الحاجة إلى إعادة التلقيم.

وصممت البدلة بشكل خاص للمهندسين العسكريين من المشاة وخبراء المتفجرات، لكن يمكن استخدامها وتوظيفها في فرق مختلفة من الجيش.

ويقوم الهيكل بمساعدة الجندي على حمل الأسلحة والمعدات الثقيلة، بينما يحمي مفاصله وعموده الفقري بامتصاص الجزء الأكبر من وزن تلك المعدات.

وبالإضافة لما سبق، يساعد الهيكل بشكل فعال في عمليات إخلاء الجرحى والمصابين من المعارك، كما يسمح للجندي بالركض بسرعة والسير لمسافات طويلة.

المصدر: نوفوستي