روسيا.. مصرع شخصين بتحطم طائرة خفيفة في نهر الفولغا

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة كانا على متنها في نهر الفولغا في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.

وورد في بيان عن المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية في المنطقة، أن جثتي رجل وامرأة تم العثور عليهما في مكان سقوط الطائرة، مضيفا أن أجهزة الطوارئ انتقلت إلى مكان الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقا أوليا في عدم مراعاة التشريعات الخاصة بسلامة الملاحة الجوية ومشروعية استخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي