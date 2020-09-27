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روسيا.. سبعة قتلى بينهم طفل بتصادم حافلة ركاب وشاحنة

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روسيا.. سبعة قتلى بينهم طفل بتصادم حافلة ركاب وشاحنة
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حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة في مقاطعة كالينينغراد شمال غربي روسيا
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أعلنت السلطات الروسية أن سبعة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم في تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقع في مقاطعة كالينينغراد (شمال غربي روسيا) وخلف أيضا إصابات عديدة.

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وذكر الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية، في بيان، أن "ثمة معلومات عن مقتل سبعة أشخاص بينهم طفل نتيجة الحادث المروري"، مضيفا أن عدد المصابين الذين استدعت حالتهم تدخل الأطباء "جار تدقيقه في الوقت الحالي".

وأشار البيان إلى أن التصادم بين الحافلة والشاحنة التي كانت تنقل الرمل أسفر عن مقل كلا السائقين، مضيفا أن تحقيقات تجري للكشف عن ملابسات الحادث.

من جانبها، قالت السلطات الصحية في مقاطعة كالينينغراد، إن 10 مصابين نقلوا إلى المستشفيات بعد الحادث، مشيرة إلى أن حالة ستة منهم خطرة.

المصدر: تاس

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