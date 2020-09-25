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جنرال في الاستخبارات الروسية يكشف دوافع الأجانب في التعاون مع جهازه

أخبار روسيا

جنرال في الاستخبارات الروسية يكشف دوافع الأجانب في التعاون مع جهازه
Sputnik
يوري كوبالادزه (جنرال متقاعد بالاستخبارات الخارجية الروسية)
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كشف يوري كوبالادزه جنرال الاستخبارات الخارجية الروسية المتقاعد أن الهدف الرئيس لعناصر جهازه في الخارج، هو جمع المعلومات المتعلقة بأي تهديد قد يطال أمن روسيا من قريب أو بعيد.

وأضاف: "في مجال اهتمام الاستخبارات، قد تقع المسائل المتعلقة بتوسع الناتو، أو انضمام أعضاء جدد له، أي كل ما قد يطال أمن روسيا من قريب أو بعيد".

وفي وقت سابق، ذكر كوبالادزه أنه توجد العديد من الأسباب التي قد تدفع المواطنين الأجانب للتعاون مع الاستخبارات الروسية، وبينها الدوافع الأيديولوجية والفائدة المادية.

المصدر: لينتا رو

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