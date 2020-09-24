اليونان تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية مع روسيا

أعلنت السلطات اليونانية استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية بشكل كامل مع روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر القادم.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصادر في هيئات النقل الجوي الروسية قولها إن السلطات في أثينا بعثت برسالة رسمية لموسكو في هذا الشأن، وإن اقتراح استئناف الرحلات جاء بمبادرة من أثينا.

وأضافت الصحيفة أن الجانب اليوناني اقترح استئناف الرحلات إلى مدن أثينا وثيسالونيكي وهيراكليون، بينما تدرس السلطات الروسية إمكانية السماح برحلات محدودة فقط.

وتدرس روسيا حاليا إمكانية استئناف الرحلات مع كل من كوبا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك، غير أن الزيادة في إصابات كورونا في العالم تحول دون ذلك في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات