سيناتور روسي: موسكو سترد على طرد دبلوماسييها من بلغاريا

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، بأن روسيا سترد بالمثل على طرد الدبلوماسيين الروسيين من بلغاريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن السيناتور قوله: "ليس لدي شك في أنه سيكون هناك رد مماثل، وأن وزارة الخارجية (الروسية) لن تترك ذلك دون رد"، واصفا تصرفات صوفيا بأنها "غير ودية وغير لائقة".

من جانبه، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي إن بلغاريا بطردها الدبلوماسيين الروسيين، "انضمت إلى قائمة الدول التي تؤجج فضائح التجسس المعادية لروسيا دون أي سبب".

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ولم يستبعد أن يكون ذلك "جزءا من الاستراتيجية لمواصلة شيطنة روسيا في القارة الأوروبية".

وأكد أن هذه الخطوة من قبل بلغاريا لن تبقى بدون رد، معربا عن أسفه لتضرر العلاقات بين روسيا وبلغاريا بنتيجة خطوة صوفيا.

وكانت بلغاريا قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، متهمة إياهما بالتجسس.

المصدر: وكالات