موظفو شبكة RT أول الأجانب المشاركين في اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلنت نائب عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، أنه بات بإمكان الأجانب الراغبين، المشاركة في اختبار اللقاح ضد كورونا، بعد إجراء الفحوص الضرورية.

وقالت راكوفا إنه بات بإمكان المواطنين الروس من مختلف المناطق، وكذلك الأجانب المشاركة في اختبارات اللقاح الذي تم تسجيله رسميا من طرف وزارة الصحة الروسية في بداية أغسطس الماضي.

وأوضحت نائب عمدة موسكو أن الجميع الآن بما في ذلك مواطني الدول الأخرى بات بإمكانهم المشاركة في اختبار اللقاح، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون المشاركون في الاختبار في موسكو حتى يبقون تحت الإشراف الطبي.

وقالت حكومة موسكو إنه يمكن لأي مواطن بالغ من روسيا أو دولة أخرى أن يشارك في الاختبار، بشرط معرفة اللغة الروسية بالقدر الذي يسمح له بملء الوثائق اللازمة والتواصل مع الأطباء.

كذلك يتعين على الراغبين أن يكونوا غير مصابين بعدوي فيروسية في أجهزة التنفس قبل أسبوعين من تاريخ التطعيم، ولم يتصلوا مع مرضى بـ"كوفيد-19" قبل أسبوعين على الأقل.

وأوضحت أن النساء تحتاج إلى اختبار حمل سلبي، كما أنه لا يتعين على النساء والرجال الذين يخططون لإنجاب أطفال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن يشاركوا في الاختبار.

وأكدت السلطات في موسكو أن العاملين في المجال الطبي سيبقون على اتصال دائم بالمتطوعين، وفي حالة ظهور أي تأثيرات للإختبار يمكن إبلاغ الطبيب بذلك.

هذا وأكدت وزارة الصحة الروسية أن موظفي شبكة "RT" سيكونوا أول الأجانب الذين سيشاركون في اختبار اللقاح يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT