روسيا تنجح في تأمين سلامة المواصلات من الإرهاب بالكامل

أعلن دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الروسية نجحت في تأمين سلامة وسائل النقل من الهجمات الإرهابية بالكامل.

وأثناء اجتماع عبر نظام الفيديو كونفرنس، حول سبل رفع فعالية إجراءات الأمن في قطاع المواصلات، قال مدفيديف: "الأهم أننا نجحنا منذ العام 2018، في تأمين المواصلات من هجمات الإرهابيين بالكامل". وعرض المسؤول إحصاءات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتي تفيد بأنه "خلال العام 2019 تم إحباط 34 هجوما إرهابيا، وجرى تحييد وتوقيف نحو ألف من الإرهابيين وأعوانهم".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن الدولة نجحت، خلال الأعوام الأخيرة، في بناء "نظام فعال بما فيه الكفاية لحماية القطاع (النقل) من الاعتداءات الإجرامية"، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود إلى "فعالية أداء أجهزة الأمن، والتحسين المستمر للتشريعات الخاصة بمراقبة عمل وسائل النقل".

المصدر: تاس