عدد إصابات كورونا اليومية في روسيا في تصاعد تدريجي لليوم الرابع على التوالي

أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و160 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و115810 إصابات، وتسبب الوباء في وفاة 19649 شخصا حتى الآن.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 5976 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 917949 شخصا.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تجاوزت الحصيلة اليومية لعدد المصابين 6 آلاف، وذلك نظرا لزيادة عدد الفحوصات والاختبارت للكشف عن الفيروس بعد العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 31.3 مليون إصابة، وحصد الوباء حتى الآن أرواح أكثر 964 ألف شخص.

المصدر: RT + وكالات