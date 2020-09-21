ترامب يرفض الإجابة عن سؤال حول "تسميم نافالني"

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإجابة عن سؤال حول مسألة "تسميم" الناشط والمدون الروسي، الكسي نافالني.

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول المسؤولين عن "تسميم نافالني": "سنتحدث عن هذا الموضوع في وقت آخر".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من الاثنين، أن الولايات المتحدة تنوي "الرد" على الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية ضد نافالني بعد الحصول على كل الحقائق المتعلقة بالقضية والتوصل إلى نتائج الفحوص التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متوقعا أن يحدث ذلك خلال الأسبوع الجاري أو في الأسبوع المقبل.

وزعمت الحكومة الألمانية، يوم 3 سبتمبر، بأن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي يخضع حاليا للعلاج في برلين واستفاق من الغيبوبة في الأسبوع الماضي، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وفي 14 سبتمبر قالت برلين إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي بمادة "نوفيتشوك".

بدورها دعت السلطات الروسية مرارا إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

المصدر: وكالات