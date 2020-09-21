ريابكوف: تقدم في المباحثات حول صاروخ Trident II الأمريكي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن تحقيق تقدم في المباحثات مع الولايات المتحدة حول صواريخ "Trident II" الأمريكية التي أعربت موسكو عن القلق بشأنها.

وقال ريابكوف في حديث لصحيفة "كومرسانت" الروسية: "أما بخصوص القضية المتعلقة بإعادة تجهيز منصات الإطلاق لصواريخ "Trident II" على الغواصات الأمريكية، فبوسعي التأكيد أن هناك بعض التقدم".

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وامتنع نائب الوزير الروسي عن الكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن "هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش، وليست كل الأمور واضحة بعد"، مضيفا أنه من غير المعروف الآن متى ستعقد الجولة التالية للمشاورات الثنائية حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وأن وباء فيروس كورونا يفرض قيوده على خطط الجانبين.

ولفت ريابكوف كذلك إلى أن الأسلحة لا تزال قائمة بشأن إعادة تجهيز القاذفات الثقيلة الأمريكية.

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يذكر أن الولايات المتحدة بدأت بتركيب رؤوس نووية محدثة من نوع "W76-2" على صواريخ "Trident" التي تطلق من الغواصات.

ووصفت الخارجية الروسية هذا الأمر بأنه خطير ويهدد بزعزعة الاستقرار.

المصدر: تاس