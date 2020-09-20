انطلاق تدريبات "قوقاز-2020" الاستراتيجية جنوب روسيا

انطلقت اليوم الاثنين في الميادين العسكرية جنوب روسيا، فعاليات التدريبات الاستراتيجية "قوقاز-2020" بمشاركة 80 ألف شخص.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي أطلقت التدريبات الاستراتيجية قوقاز-2020 بمشاركة مراكز القيادة"، مبينة أن الفعاليات الأساسية في إطار المناورات ستجري في الميادين الداخلية بالدائرة العسكرية الجنوبية برودبوي وأشولوك وكابوستين يار، إضافة إلى ميداني طيران بريين أرغيزسك وكوبانسك.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم إشراك 80 ألف شخص في التدريبات بينهم عناصر في القوات القتالية ووحدات الدعم اللوجيستي التقني ومجموعات من قوات الدفاع الجوي والأسطول الحربي والحرس الروسي ووزارة الطوارئ.

كما سيشارك في التدريبات، حسب البيان، نحو ألف عسكري من أرمينيا وبيلاروس والصين وميانمار وباكستان، إضافة إلى مراقبين من أذربيجان وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وسريلانكا.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 26 سبتمبر بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الروسية، نائب وزير الدفاع، الفريق فاليري غيراسيموف.

المصدر: وكالات