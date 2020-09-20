بوتين يؤكد مواصلة روسيا دعمها لجمهورية أوسيتيا الجنوبية 

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولى بيبيلوف، بمناسبة عيد "يوم الجمهورية"، وأكد مواصلة روسيا دعمها ووقوفها إلى جانب أوسيتيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، إن فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة لأناتولى بيبيلوف أعرب فيها عن ثقته في أن تطور العلاقات بين البلدين سيستمر بروح معاهدة التحالف والتكامل".

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل دعم ومساعدة أوسيتيا الجنوبية في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في ضمان الأمن القومي.

المصدر: انترفاكس