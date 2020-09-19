فنان روسي متحدثا عن أعراض كوفيد الأولى: اليدان والساقان تصرخان

تحدث الممثل الروسي المعروف يوري نازاروف، الذي خرج من المستشفى أمس بعد تعافيه من "كوفيد-19"، عن أعراض المرض الأولى.

وقال نازاروف: "أشعر الآن بأنني طبيعي، لقد عالجني الأطباء، وشفيت كما يقولون. قاموا (بصب) البلازما والأدوية في داخلي، وكشفوا في النهاية عن عدم وجود فيروس – على ما يبدو لقد سئم من محاربتي".

وقد أدخل الفنان إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي ثنائي الطرفين في 2 سبتمبر. ووفقا له، في البداية ظهرت آلام، في العضلات. وقال: "كانت الأيدي والأرجل والظهر، تصرخ من الوجع بشكل حاد. ثم ارتفعت درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، وبقيت لمدة أربعة أيام، واستدعيت سيارة إسعاف، وأخذتني إلى المستشفى، وهناك بدأوا في معالجتي وأخذت بالتعافي ".

وأشار إلى أنه لا يفهم إلا القليل في أمور الطب، لكن الأطباء قدموا له مساعدة كبيرة.

ونزاروف - ممثل مسرحي وسينمائي، يحمل لقب فنان شعب روسيا. شارك في أكثر من 200 فيلم.

المصدر: نوفوستي