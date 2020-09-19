الناشط الروسي نافالني يتحدث عن حالته الصحية وعلاجه في برلين
نشر الناشط والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، تدوينة على صفحته في "إنستغرام" تحدث فيها عن حالته الصحية والعلاج الذي يتلقاه في عيادة "شاريتيه" في برلين.
وقال نافالني الذي يتلقى العلاح في برلين منذ نهاية الشهر الماضي، إنه حتى الأيام الأخيرة لم يكن قادرا على التعرف على الناس أو الحديث.
وأوضح أن الطبيب الذي يشرف على علاجه كان يحضر معه كل صباح لوحا، ويطلب منه كتابة كلمة، مضيفا أنه كان يفهم ما يريده الطبيب لكن لا يستطيع فعل شيئا.
ويظهر نافالني في الصور التي نشرها على صفحته في "إنستغرام" أنه قادر على المشي والنزول من السلم، والجلوس والتحدث، مشيرا إلى أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه استطاعوا أن يحولوه من "شخص حي تقنيا" إلى شخص قادر على ممارسة حياته الطبيعية دون الحاجة إلى مساعدة.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
المصدر: إنستغرام