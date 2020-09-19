موسكو.. 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي الوباء في روسيا، نظرا لأنها أكبر مدينة روسية من حيث المساحة وعدد السكان.

وسجلت السلطات الصحية 212 إصابة جديدة في مدينة بطرسبورغ، و180 إصابة في منطقة روستوف.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية تم تسجيل نحو 276 ألف إصابة بفيروس كورونا في موسكو، وأكثر من 5 آلاف وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين فيها 236 ألفا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي