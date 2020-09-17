روسيا تقيم سلبيا تسليم ألمانيا عينات نافالني إلى السويد وفرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تقيم سلبيا قيام ألمانيا بتسليم عينات دم المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني إلى السويد وفرنسا، بينما رفضت التعاون مع موسكو بشأن القضية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الخميس: "نقيم سلبيا قيام ألمانيا بتسليم المواد البيولوجية الخاصة بنافالني إلى شركائها بشكل سري، بينما رفضت برلين التعاون مع الأجهزة الأمنية الروسية".

وأضافت الخارجية أنه "من الواضح أن هذه الخطوات لها دوافع سياسية، حيث أكدت باريس وستوكهولم تلقائيا اتهامات برلين غير المبررة لروسيا".

كما استنكرت موسكو تصرفات "بعض المسؤولين الفرنسيين والأنغلوساكسونيين" في الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين قاموا "بعملية سرية" لنقل عينات نافالني إلى المختبرين في السويد وفرنسا.

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وأضافت الخارجية: "للأسف نضطر للتأكيد على أن دول الغرب تخطت كل الحدود، وحولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي كانت تتمتع بسمعة في حينها، إلى أداة لتنفيذ مخططاتها الهدامة".

يذكر أن ألمانيا، التي نقل إليها نافالني للعلاج في أغسطس الماضي، أعلنت أنه تعرض للتسميم بمادة كيميائية من مجموعة "نوفيتشوك".

وقالت برلين في وقت لاحق أن مختبرين في السويد وفرنسا أكدا استنتاجات خبراء الجيش الألماني بشأن المادة السامة، فيما أشارت روسيا إلى أن برلين لم تقدم أي أدلة على تسميم نافالني المفترض.

المصدر: تاس