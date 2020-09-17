النيابة العسكرية الروسية تحقق في فيديو شبان بحارة غسلوا أحذيتهم في نبع مقدس قرب كنيسة

أعلنت النيابة العسكرية الروسية التابعة لأسطول بحر البلطيق عن تنظيمها عملية للتثبت مما وثقه مقطع فيديو حول قيام مجموعة من أفراد الأسطول بغسل أحذيتهم في نبع مقدس قرب كنيسة.

وقال المكتب الصحفي للنيابة العامة في بيان إنه تم التعرف على الأشخاص، الذين ظهروا في الفيديو و"اتضح أنهم جنود في إحدى الوحدات العسكرية لأسطول البلطيق".

وقد تداولت شبكات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو الاثنين الماضي، وقال أحد المشاركين فيه بسخرية: "هذه مياه مقدسة بالنسبة إليهم، ونحن نغسل أحذيتنا فيها".

ولاحقا اعتذر أحد الشبان عن فعلته زاعما أنه لم يكن يعلم مع زملائه بأن النبع الذي يقع قرب كاثدرائية المسيح المخلص وسط مدينة كالينينغراد غرب روسيا، يعتبر مقدسا لدى المسيحيين.

المصدر: نوفوستي