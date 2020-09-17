بوتين يمنح مدفيديف وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثالثة

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثالثة لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف.

وبحسب المرسوم الذي نشره الكرملين على موقعه، اليوم الخميس، استحق مدفيديف هذا الوسام "لخدمته الدولة الروسية ولتفانيه في عمله سنوات عديدة".

شغل مدفيديف (55 عاما) منصب رئيس روسيا من 2008 إلى 2012، وبعد ذلك تم تعيينه رئيسا للوزراء واستمر بمنصبه هذا لمدة ثماني سنوات، وفي شهر يناير الماضي، وبعد استقالة الحكومة، تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي.

المصدر: نوفوستي