قديروف: من غسل حذاءه في النبع المقدس ليس منا ولا دين له

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على فيديو يظهر 5 شبان قيل إنهم من الشيشان، يغسلون أحذيتهم في نبع يحظى بأهمية روحية كبيرة لدى المسيحيين في روسيا.

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وندد قديروف بالحادث معتبرا إياه دليلا على وقاحة أصحابه وانعدام أخلاقهم، مؤكدا أنهم "لا دين ولا قوم لهم".

ونفى قديروف صحة مزاعم أن يكونوا من أبناء الشيشان وقال: "أكد تحقيق فتح بطلب من، أنهم ليسوا شيشانيين على الإطلاق، وهذا عموما غير مهم".

ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 14 سبتمبر وقال أحد المشاركين فيه بسخرية: "هذه مياه مقدسة بالنسبة إليهم ونحن نغسل أحذيتنا فيها".

ولاحقا اعتذر أحد الشبان عن فعلته زاعما أنه لم يكن يعلم مع زملائه بأن النبع الذي يقع قرب كاثدرائية المسيح المخلص وسط مدينة كالينينغراد غرب روسيا، يعتبر مقدسا لدى المسيحيين.

المصدر: وكالات