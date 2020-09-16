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الكرملين ينفي طلب لوكاشينكو أسلحة من بوتين خلال محادثاتهما في سوتشي

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الكرملين ينفي طلب لوكاشينكو أسلحة من بوتين خلال محادثاتهما في سوتشي
Reuters Russian Presidential Executive Office/Handout
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نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، طلب رئيس بلاروس ألكسندر لوكاشينكو من نظيره الروسي  فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في سوتشي مؤخرا، إمداد بلاده بأسلحة روسية جديدة.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا تقدم لوكاشينكو بمثل هذا الطلب، قال بيسكوف اليوم الأربعاء: "لا.. هناك بشكل عام تفاعل كثيف بين بلدينا في ما يتعلق بالمجمع العسكري الصناعي، وهو ما يتسق مع علاقاتنا الثنائية عامة. لكن أمر إمدادات الأسلحة لم يتم إثارته بالشكل الذي ذكرتموه".

وفي وقت سابق اليوم قال لوكاشينكو خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مينسك، إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمداد مينسك بـ"بعض أنواع الأسلحة".

المصدر: وكالات

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