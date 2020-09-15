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رئيس مجلس الدوما يطلب من أول رائدة فضاء مغادرة قاعة الاجتماعات في المجلس

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رئيس مجلس الدوما يطلب من أول رائدة فضاء مغادرة قاعة الاجتماعات في المجلس
Sputnik Vladimir Fedorenko
أول رائدة فضاء، نائب مجلس الدوما/ فالنتينا تيريشكوفا ورئيس المجلس/ فياتشيسلاف فولودين
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طالب رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، نائب المجلس فالنتينا تيريشكوفا، أول رائدة فضاء، بالبقاء في مكتبها، وعدم حضور الاجتماع، تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

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وقال فولودين إن البعض يقفلون أبواب منازلهم وفيلاتهم احترازا، كل بحسب موقعه الجغرافي، "أما حضرتكم، لا زلتم تتقدمون الصفوف على الجبهة. لذلك أطالب الزملاء باتخاذ قرار بعودة السيدة تيريشكوفا إلى مكتبها".

وتابع فولودين: "لا بد أن نحافظ عليكم، أنتم ثروتنا القومية. الزملاء! هل توافقونني".

وطالب فلودين النواب ممن يصنفون في فئة خطر التعرض للعدوى، بالاستماع إلى خطب رؤساء كتلهم، ثم مغاردة قاعة الاجتماعات إلى مكاتبهم ومتابعة الجلسة والعمل من هناك. والعودة فقط في حال كانت لديهم ملاحظات بشأن سريان العمل.

يذكر أن تيريشكوفا نائبة طاعنة في السن إذ تبلغ من العمر 83 عاما.

المصدر: RT

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