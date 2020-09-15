كورونا في روسيا.. أكثر من 5,5 ألف إصابة وقفزة كبيرة في الوفيات خلال آخر 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 5529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا عن 5509 في اليوم السابق، فيما قفز معدل الوفيات اليومية إلى 150مقابل 57 في إحصائية أمس.

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وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن عدد الإصابات اليومية الأخير هو الأعلى منذ 27 يوليو، مضيفا أن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى مليون و73849، منها 18785 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 5605 أشخاص تعافوا من المرض خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 884305 مقابل 170579 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو تم تسجيل 730 إصابة جديدة في أعلى مؤشر منذ 30 يونيو، ما رفع مجموع الإصابات في المدينة إلى 272523، منها 5006 وفيات بزيادة 13 حالة خلال اليوم الماضي.

ومع تماثل 1086 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي وصل عدد المتعافين في العاصمة الروسية إلى 231483.

وذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا تحتل المركز الـ106 عالميا من حيث نسبة الوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: RT