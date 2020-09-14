روسيا.. 5 شبان غسلوا أحذيتهم في نبع مقدس قرب كاتدرائية أرثوذكسية في كالينينغراد

أقدم خمسة شبان على غسل أحذيتهم في نبع مقدس قرب كاثدرائية المسيح المخلص وسط مدينة كالينينغراد غربي روسيا، ونشروا فيديو لهذا التصرف على الإنترنت.

وقال مصدر في أبرشية كالينينغراد: "يمكنني تأكيد وقوع هذا الحادث"، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باعتذار أحد المشاركين في الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وزعم المعتذر أنه لم يكن يعلم مع زملائه بأن النبع يحظى بأهمية روحية كبيرة.

المصدر: تاس