موسكو.. إلغاء مسابقة لإعادة هيكلة ضريح لينين بعد انتقادات واسعة

ألغى اتحاد المهندسين المعماريين في روسيا مسابقة لأفضل فكرة لإعادة هيكلة ضريح زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين في الساحة الحمراء، إثر اتهامات بنيّة هدم الضريح بذريعة ترميمه.

وقال رئيس الاتحاد نيقولاي شوماكوف، إنه تم اتخاذ قرار الإلغاء بسبب الاحتجاج والضجة الاجتماعية وكثرة الردود السلبية على المبادرة.

وأضاف: "حتى في الصباح، لم أرغب في إلغاء المسابقة، ولكن مر اليوم وتقرر الإلغاء. لقد بدؤوا في تشويه المعلومات، والقول إنني أرغب بهدم الضريح وما شابه ذلك، هذا يتجاوز بالفعل كل الحدود. قررنا حاليا الانتظار لنرى ما ستظهره الأيام".

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وفي 12 سبتمبر، باشر اتحاد المهندسين المعمارين قبول طلبات المشاركة في المسابقة، عبر الإنترنيت.

وفي وقت لاحق، نشر شوماكوف رسالة على الموقع لاحظ فيها أن المسابقة المعلنة كانت مجرد محاولة لمناقشة الخيارات الممكنة لاستخدام مساحة النصب التذكاري.

كما شدد على أن اتحاد المهندسين المعماريين في روسيا لم يتطرق لقضية إعادة دفن لينين، ولم يؤيد هدم الضريح.

المصدر: نوفوستي