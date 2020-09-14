بوتين: بيلاروس أقرب حلفائنا وعلى شعبها ترتيب بيته بنفسه دون نصائح من الخارج

قال الرئيس الروسي إن موسكو تعتبر بيلاروس أقرب حليف لها، وأكد التزام روسيا بكافة الاتفاقيات المبرمة معها، مشيرا إلى أن شعب بيلاروس يجب أن يرتب بيته بنفسه بعيدا عن النصائح الخارجية.

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وقال بوتين في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس: "نقف مع ضرورة أن يرتب مواطنو بيلاروس أوضاع بلادهم بأنفسهم ويتوصلوا إلى حل مشترك عبر جهود هادئة، دون نصائح وضغط من الخارج".

ووصف بوتين الاقتراح الذي تقدم به لوكاشينكو بشأن إدخال تعديلات في الدستور البيلاروسي بأنه منطقي وذو جدوى وجاء في الوقت المناسب.

يتبع..