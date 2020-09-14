55 ألف متطوع في موسكو خلال أسبوعين لتجربة لقاح كورونا الروسي

تحدث كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، حول التجارب السريرية لـ Sputnik V ، كاشفا عن تطوع 55 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين في موسكو.

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وقال دميترييف إنه "في غضون أسبوعين فقط، تم بالفعل تجنيد 55 ألف متطوع في موسكو، وهو ما يزيد عن 40 ألف متطوع لمرحلة ما بعد التسجيل للتجربة السريرية للقاح Sputnik".

وأضاف دميترييف أن "السرعة العالية في التطوع ترجع إلى حد كبير إلى فهم المتطوعين لسلامة وفعالية منصة ناقلات الفيروس البشري، والتي تشكل أساس اللقاح الروسي، وقد تم اختبارها مرارا وتكرارا من قبل الخبراء من مختلف البلدان".

وتابع قائلا إنه "تم إجراء أكثر من 250 تجربة إكلينيكية وتم إصدار أكثر من 75 منشورا دوليا، يؤكد سلامة اللقاحات والأدوية الطبية القائمة على الفيروس الغدي البشري"، مشيرا إلى أن "الخبراء أثبتوا عدم وجود آثار جانبية خطيرة محتملة لمنصة ناقلات الفيروس الغدي البشري، على عكس التقنيات الجديدة وغير المثبتة حتى الآن".

المصدر: RT