فيديو.. الأمن الروسي يلقي القبض على سياسي فور تلقيه رشوة يوم الانتخابات

ألقت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، القبض على النائب في مجلس دوما مدينة نوفوروسييسك، ميخائيل ييروخين، بعد تلقيه رشوة مالية مقابل عدم تسجيل "أي استفزازات" خلال الانتخابات المحلية.

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بفتح تحقيق جنائي مع ييروخين، وهو رئيس هيئة حزب "روسيا العادلة" في نوفوروسييسك والمرشح لانتخابات مجلس دوما المدينة 2020، للاشتباه في "نيته ارتكاب جريمة احتيال".

وأوضحت بيترينكو أن ييروخين حصل على 2.1 مليون روبل من مسؤول لإدارة بلدية نوفوروسييك كان يعمل برقابة من القوات الخاصة، مقابل عدم إرسال مراقبين إلى مراكز الاقتراع خلال يوم التصويت وضمان عدم وقوع استفزازات وعدم إعداد أي عراقيل أخرى عند إجراء الانتخابات من قبل أنصاره.

وذكرت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات أن قوات الأمن ألقت القبض على ييروخين فور استلامه المبلغ المالي.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات