بوتين يهنئ العاملين في صناعة الدبابات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين الحاليين والقدامى في قطاع صناعة الدبابات، بحلول الذكرى السنوية المئوية لهذا القطاع، وبحلول يوم رجال الدبابات.

وجاء في برقية الرئيس التي نشرت اليوم الأحد على موقع الكرملين: "أهنئكم بهذا التاريخ الكبير والمشهود - الذكرى المئوية لقطاع صناعة الدبابات الوطني. يعتبر هذا اليوبيل، حدثا مهما لعمال مؤسسات الدفاع ومراكز البحوث ومكاتب التصميم ولمجمع الصناعات الدفاعية الروسي بشكل عام. نعرب عن تبجيلنا واحترامنا الشديدين للعلماء والمهندسين الموهوبين، والمتختصين العسكريين الذين وقفوا عند بدايات هذه الصناعة، ثم ابتكروا وأدخلوا في الإنتاج نماذج متقدمة من المركبات القتالية التي جلبت المجد لبلادنا وجعلتها في مقدمة الدول المعترف بها في بناء الدبابات في العالم".

وشدد بوتين على أن جهود العاملين في قطاع تصنيع الدبابات، سمحت بتحقيق تقدم ملحوظ في نوعية المركبات القتالية الوطنية التي كانت لها الغلبة في المعارك الرئيسية في الحرب العالمية الثانية، ومساهمتها الضخمة في تحقيق النصر.

المصدر: تاس