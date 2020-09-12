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موسكو تدعو شركة "آبل" لعدم الانصياع لمطالب أوكرانيا حذف التطبيقات الروسية

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موسكو تدعو شركة
Sputnik
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دعت الخارجية الروسية شركة "آبل" الأمريكية إلى عدم الانجرار وراء مطالبة السلطات الأوكرانية بحذف جميع تطبيقات وسائل الإعلام الروسية من الفرع الأوكراني لمتجر "آبل".

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واعتبرت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت عن المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، مطالبة جهاز الأمن الأوكراني شركة "آبل" بإزالة التطبيقات التابعة لوسائل الإعلام الروسية من متجر AppStore في أوكرانيا "دليلا آخر على اتباع السلطات الأوكرانية سياسة قمعية تجاه وسائل الإعلام".

وأكدت أن كييف بقرارها هذا المتناقض مع الديمقراطية تقيد حق الأوكرانيين في البحث بحرية والوصول إلى المعلومات وتحرم المواطنين الناطقين بالروسية من فرصة تلقي المعلومات الموثوقة بلغتهم الأم.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار في حال وافقت "آبل" عليه "سيحول بالواقع عملاق تكنولوجيا المعلومات الأمريكي إلى شريك في جرائم كييف ضد حرية التعبير".

وحثت موسكو المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية على "الاستجابة بشكل مناسب وتقديم تقييم محايد للانتهاك الصارخ من الجانب الأوكراني للمبادئ الديمقراطية الأساسية المتعلقة بنشر المعلومات والوصول إليها بحرية".

المصدر: RT

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