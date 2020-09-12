توقيف أشخاص يرتدون قمصان "بوتين فقط" في الساحة الحمراء (صورة)

أوقفت الشرطة الروسية في الساحة الحمراء بوسط موسكو، مجموعة تضم حوالي سبعة أشخاص يرتدون معاطف صفراء، وقمصانا أرجوانية كتب عليها عبارة "بوتين فقط".

وبحسب قناة "تلغرام" "أنباء موسكو"، تم توقيف أعضاء المجموعة بتهمة الاستفزاز. ولم تقدم القناة، أية تفاصيل عما حدث، وما الذي لم يعجب رجال الشرطة في سلوك أفراد المجموعة.

من جانبهم، قال أعضاء المجموعة، ومعظمهم من الأشخاص في سن التقاعد، خلال تحقيق الشرطة معهم، إنهم أردوا وبكل بساطة التعبير عن حبهم للرئيس الروسي.

المصدر: mk.ru