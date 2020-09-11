مندوب روسيا: "حظر الكيميائي" أكدت لنا مجددا عدم تلقيها من برلين أي مواد حول حالة نافالني

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن الأمانة الفنية للمنظمة لم تتسلم حتى الآن من ألمانيا نتائج فحوص المدون الروسي ألكسي نافالني.

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وقال شولغين في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الجمعة: "لقد أكدوا لنا مرة أخرى أن الأمانة الفنية للمنظمة لم تتلق حتى مساء اليوم أي شيء من الجانب الألماني، لا نتائج التحاليل ولا أي مواد تتعلق بهذه القضية".

وأمس الخميس، أعلنت السلطات الألمانية أنها سلمت نتائج فحوصات نافالني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأنها لا ترى داعيا لتقديمها لروسيا بشكل مباشر كون روسيا عضوا في المنظمة.

المصدر: تاس