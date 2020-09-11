شهادة صينية لدواء روسي يقلص فترة المرض بعدوى الفيروس التاجي

أعلن فاليري شاروشين نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، أن البحوث السريرية في الصين للعقار الروسي "تريازافيرين" المستخدم في علاج عدوى كورونا، أظهرت فعاليته.

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وأفاد العالم الروسي والمسؤول في أكاديمية العلوم بأن العقار الروسي يساعد في تقليص فترة المرض، ويخفف من أعراضه، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مريض شاركوا في هذه الدراسة السريرية.

وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت في 4 فبراير أن المتخصصين الصينيين يختبرون فعالية عقار "تريازافيرين" روسي الصنع في مكافحة عدوى الفيروس التاجي.

وقال شاروشين في تصريحه في هذا الشأن: "تبادلنا خلال المؤتمر الذي نظمته جامعة الأورال الطبية، مع زملائنا الصينيين البيانات وتلقينا معلومات تفيد بأنه تمت الموافقة على بروتوكول التجارب السريرية في الصين... تريازافيرين له تأثير إيجابي، وهو يقلل من فترة المرض ويخفف العديد من الأعراض".

وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول، تم إجراء البحوث في عشرة مستشفيات في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وشملت الدراسة 245 مريضا يعانون من شدة مرض خفيفة ومتوسطة، لافتا كذلك إلى أن الدراسة لم تكتمل حتى الآن، وهي في المرحلة المتوسطة، و"تحتاج إلى المزيد، ولكن بشكل عام هناك تأثير إيجابي".

يشار إلى أن عقار "تريازافيرين"، دواء روسي مضاد للفيروسات، ويقول المشرفون على تصنيعه، إنه فعال ضد 15 نوعا من الإنفلونزا، وجرى تطويره في جامعة الأورال الطبية بالاشتراك مع معهد بوستوفسكي للتوليف العضوي، ومعهد بحوث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

وفي وقت سابق، صرح الأستاذ في جامعة الأورال الفيدرالية، فلاديمير روسينوف للصحفيين بأن العقار فعال ضد فيروسات الحمض النووي الريبي، والتي تضم العامل المسبب لعدوى فيروس كورونا، كما أفيد أيضا بأن شحنة كبيرة من عقار "تريازافيرين" أرسلت إلى الصين.

المصدر: تاس