بيسكوف: بوتين يطلع على كل المعلومات بشكل كامل بما في ذلك من الصحف الورقية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين يطّلع على كل المجموعة الكاملة من المعلومات ويحصل عليها بما في ذلك من وسائل الإعلام: يقرأ الصحف، ويفضل النسخ الورقية منها.

وأضاف دميتري بيسكوف، خلال لقاء مع الصحفيين الإقليميين: "يحصل الرئيس بوتين على كافة المعلومات، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام".

وأشار بيسكوف، إلى أن وسائل الإعلام تعمل الآن، بسرعة كبيرة لدرجة أنها في بعض الأحداث تسبق المعلومات التي تصل إلى رئيس الدولة من خلال الإدارات المختلفة. وأضاف: "بالطبع يتمتع بوتين بسلسلة كاملة من المعلومات".

وردا على سؤال، حول هل يقرأ بوتين الصحف قال بيسكوف: "نعم، يقرأ الصحف. لماذا يفعل هذا؟ لأن، أي شخص عادي يقرأ الصحف، فما بالك إذا كنت تدير بلدا ضخما مثل روسيا، فلا يسعك إلا قراءة الصحف".

ونوه بيسكوف، بأن الرئيس بوتين يطلع على النسخ الإلكترونية من الصحف، ويقرأ كذلك الورقية منها. ويتابع الرئيس كذلك الإنترنت. وقال بيسكوف، إن الرئيس بوتين، ينتمي إلى ذلك النوع من الناس الذين يحبون سماع صوت ورق الجرائد وهي في أيديهم. وأضاف بيسكوف: "وخاصة خلال تنقلاته، في الطائرة أو المروحية".

وأكد بيسكوف، على أن بوتين يقرأ المجلات أيضا.

المصدر: نوفوستي