مركز "غاماليا" الروسي يرد رسميا على تساؤلات علماء أجانب بشأن لقاح "سبوتنيكV"

أعلن مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، أن مركز "غاماليا" لبحوث الأوبئة، أرسل إجابات إلى مجلة "لانسيت" المتخصصة، ردا على تساؤلات علماء أجانب بشأن لقاح "سبوتنيكV".

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وكان مركز "غاماليا" الروسي الذي حضر أول لقاح ضد كورونا، تم تسجيله رسميا في العالم، قد رفض بشكل قطعي اتهامات دفع بها علماء أجانب بعدم دقة البيانات الإحصائية حول اللقاح.

وقال دينيس لوغونوف، نائب مدير المركز للشؤون العلمية: "قدم المركز إلى لانسيت بروتوكولا إكلينيكيا كاملا وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي".

وأكد العالم الروسي أن هذه البيانات اجتازت فحصا شاملا لمراجعي المجلة الذين طرحوا قبل نشرها جميع الأسئلة اللازمة وتلقوا إجابات شاملة.

وكانت مجلة "لانسيت" الطبية البريطانية قد نشرت نتائج مرحلتي الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيكV".

وبعد ذلك بوقت قصير، بعثت مجموعة من العلماء إلى الموقع الإيطالي "Cattivi Scienziati"، المتخصص في فضح البحوث العلمية الزائفة، برسالة مفتوحة ضمنتها شكوكا حول بيانات اللقاح، فيما دعت المجلة من جهتها القائمين على الدراسة الروسية إلى اللرد على زملائهم.

وزارة الصحة الروسية كانت سجلت في 11 أغسطس المنصرم، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، تم تطويره من قبل متخصصين في "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

ووفقا لرئيس صندوق الاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، فقد تلقى الصندوق طلبات للحصول على مليار جرعة من أكثر من 20 دولة ، كما وافقت روسيا على إنتاج اللقاح في خمس دول.

المصدر: نوفوستي