مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين نرويجيتين فوق بحر بارنتس

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، عن اعتراض مقاتلتين روسيتين من نوع "ميغ-29" لطائرتين نرويجيتين فوق بحر بارنتس.

وقال المركز إن وسائل المراقبة الروسية رصدت، يوم الأربعاء، هدفين يقتربان من الحدود الروسية في الأجواء فوق بحر بارنتس.

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وأقلعت مقاتلتان من نوع "ميغ-29" لتحديد هوية الطائرتين ومنعهما من انتهاك الحدود الروسية.

وأشار المركز إلى أن الهدفين هما طائرة "P-3C Orion" و"Falcon-20" تابعتان للقوات الجوية النرويجية.

المصدر: نوفوستي