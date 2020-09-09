مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتين نرويجيتين فوق بحر بارنتس
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
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أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، عن اعتراض مقاتلتين روسيتين من نوع "ميغ-29" لطائرتين نرويجيتين فوق بحر بارنتس.
وقال المركز إن وسائل المراقبة الروسية رصدت، يوم الأربعاء، هدفين يقتربان من الحدود الروسية في الأجواء فوق بحر بارنتس.
وأقلعت مقاتلتان من نوع "ميغ-29" لتحديد هوية الطائرتين ومنعهما من انتهاك الحدود الروسية.
وأشار المركز إلى أن الهدفين هما طائرة "P-3C Orion" و"Falcon-20" تابعتان للقوات الجوية النرويجية.
المصدر: نوفوستي