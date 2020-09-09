منتدى شراكة "روسيا - إفريقيا".. آلية حوار جديدة بين روسيا والقارة الإفريقية

أقيمت في موسكو، اليوم الأربعاء، مراسم عرض منتدى شراكة "روسيا - إفريقيا"، وجمعية التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية.

إقرأ المزيد

وجرت مراسم عرض أمانة المنتدى (الذي تم تأسيسه بناء على قرار قمة "روسيا - إفريقيا" في أكتوبر عام 2019) بمشاركة كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الدولي، يفغيني بريماكوف، ومدير معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيرينا أبراموفا، ورؤساء بعثات دبلوماسية إفريقية وممثلي مؤسسات حكومية ورجال أعمال.

وكشف بوغدانوف أن أمانة المنتدى ستعمل على التحضير لإجراء القمة الثانية بين روسيا والدول الأفريقية في العام 2022، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بتنظيم مشاورات سياسية سنوية بين وزراء خارجية روسيا و"ثلاثية" الاتحاد الإفريقي، وتنسيق التعاون بين روسيا وائتلافات إفريقية، والمرافقة السياسية والدبلوماسية لمشاريع يتم تنفيذها في دول إفريقيا بمشاركة أبرز الشركات الروسية الحكومية والخاصة.

وذكر بوغدانوف أن دول إفريقيا تملك أكثر من ربع الأصوات في منظمة الأمم المتحدة، ما يجعلها جهة سياسية فاعلة على الساحة الدولية، بمستقبل اقتصادي واعد، وتربطها بروسيا علاقات قديمة.

وفي كلمته خلال مراسم العرض تحدث بوغدانوف عن أن روسيا تولي اهتماما بالغا للأحداث في مالي بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في هذا البلد الشهر الماضي. وأوضح الدبلوماسي أن روسيا تريد أن تفهم نوايا الانقلابيين، انطلاقا من وجود أمور عملية لا بد من تسييرها كعمل السفارة الروسية في باماكو.

وبشأن التطورات في ليبيا، قال بوغدانوف إن مشاورات روسية فرنسية حول هذا الملف ستجري في موسكو في 11 سبتمبر، مضيفا أن روسيا تبحث مع جميع الأطراف المعنية إقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينة سرت والجفرة الليبيتين.

كما ذكر نائب وزير الخارجية إمكانية عقد لقاء لمختلف الأحزاب والتيارات الفلسطينية في العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو تمنح الطرف الفلسطيني حق تحديد الموعد المناسب لعقد مثل هذا اللقاء.

هذا وجرى على هامش مراسم العرض توقيع اتفاقيتي شراكة بين مؤسسة "روسكونغرس" جمعية التعاون الاقتصادي مع دول إفريقيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا