لافروف: موسكو تدعم أي اتفاقات بين بلغراد وبريشتينا يتوصل إليها الطرفان طواعية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تدعم كل اتفاقات ثنائية بين صربيا وإقليم كوسوفو إذا كانت هي اتفاقات توصل إليها الطرفان بدون أي ضغط خارجي.

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وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، علق وزير الخارجية الروسي على اتفاقات تم الإعلان عنها مؤخرا أثناء زيارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو، عبد الله هوتي، إلى واشنطن.

وقال لافروف: "نحن ننطلق من أن ذلك يخدم التسوية. لا نرى سببا للتشكك في تمسك صربيا بتنفيذ قرار 1244 لمجلس الأمن الدولي (الذي تم تبنيه في العام 1999 لحل أزمة كوسوفو) تنفيذا كاملا. وكما قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) أكثر من مرة، سنقف بحزم إلى جانب صربيا في الخطوات التي تجدها ضرورية ضمن هذا القرار، وسندعم أي اتفاقات يتم التوصل إليها بين بلغراد وبريشتينا (عاصمة كوسوفو) طواعية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية