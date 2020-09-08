مصادر: توقيف نائب وزير الطاقة الروسي في إطار قضية احتيال

أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية لوكالتي "تاس" و"إنترفاكس" الروسيتين بأن لجنة التحقيقات الروسية قامت بتوقيف نائب وزير الطاقة أناتولي تيخونوف في إطار التحقيقات في قضية احتيال.

وقال مصدر لـ "إنترفاكس"، اليوم الثلاثاء، أنه تم استجواب تيخونوف من قبل لجنة التحقيقات كمشتبه به في القضية، وتم توقيفه إلى حين توجيه الاتهام.

وأشار مصدر لوكالة "تاس" إلى أنه يشتبه بأن نائب الوزير يشتبه اختلس مبالغ مالية كبيرة نتيجة عملية احتيال.

وفي وقت سابق نقلت "إنترفاكس" عن مصدر في الأجهزة الأمنية أن جهاز الأمن الفدرالي ولجنة التحقيقات قاما بتفتيش مكتب تيخونوف ووكالة الطاقة الروسية التابعة للوزارة، والتي ترأسها تيخونوف في وقت سابق.

وحسب صحيفة "كومرسانت" الروسية، فإن القضية متعلقة باختلاس الأموال أثناء تنفيذ البرنامج الحكومي "الاستخدام الفعال للطاقة وتطوير قطاع الطاقة" الذي تم إقراره في عام 2014.

وكان تيخونوف في الفترة بين 2014 و2019 رئيسا لوكالة الطاقة الروسية التابعة لوزارة الطاقة، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ البرنامج المذكور وحصلت على 968 مليون روبل (12.7 مليون دولار) من الوزارة لهذا الغرض. وقد يكون تم اختلاس جزء من هذا المبلغ.

وتم تعيين تيخونوف في منصب نائب وزير الطاقة في يوليو عام 2019.

المصدر: وكالات