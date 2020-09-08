مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لها اعترضت طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق مياه بحر البلطيق.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 8 سبتمبر، فوق المياه الدولية ببحر البلطيق، هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وأضاف: "ومن أجل تحديد هوية الهدفين ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي لأسطول البلطيق".

وحدد طاقم المقاتلة الروسية، حسب البيان، أن الهدفين الجويين هما طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة وطائرة استطلاع من نوع Gulfstream للقوات المسلحة الجوية السويدية".

وذكر المركز الوطني أنه، بعد إقلاع المقاتلة الروسية غيرت الطائرتان الأمريكية والسويدية مسارهما إلى اتجاه معاكس وابتعدتا عن حدود الدولة الروسية، لتعود "سو-27" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.

وشدد على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر بارينتسيفو.

المصدر: وكالات