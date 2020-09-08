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إجراء أكثر من 38.9 مليون تحليل للكشف عن كورونا في روسيا

أخبار روسيا

إجراء أكثر من 38.9 مليون تحليل للكشف عن كورونا في روسيا
Sputnik
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قال المكتب الصحفي في  الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه تم إجراء أكثر من 38.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.

وذكر مصدر في الهيئة، أن أكثر من 205 آلاف شخص يخضعون للإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بكوفيد 19، في روسيا.

وأضاف المصدر: "تم حتى الآن، إجراء أكثر من 38.9 مليون اختبار لتحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. ويبقى تحت المراقبة الطبية 205834 شخصا".

وأشار المصدر، إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، إجراء 202 ألف اختبار حول الإصابة بكوفيد-19، في مختلف أنحاء روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

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