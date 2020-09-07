أكاديمي روسي يكشف عن آفاق لقاح "سبوتنيك-V" المنتظرة

أعلن عضو أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر غينتسبيرغ، أن الموقع الإنتاجي لمركز "غامالي" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة سيتمكن من إنتاج ما بين 600-700 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

إقرأ المزيد

وأوضح الأكاديمي الروسي أن إنتاج اللقاح سيجري علاوة على ذلك بأقصى طاقة في مرافق شركات "بينوفارم"، و"إر – فارم" و"غينيريوم"، بمعدل 5 ملايين لقاح شهريا.

ويعني ذلك، وفق تقديرات الخبير الروسي المختص، أنه "خلال 12 شهرا يمكن إنتاج 80 مليون وحدة من اللقاح. وسنحصل على نسبة جيدة من الأشخاص المحميين في بلادنا، ما سيخلق مناعة وقائية للسكان. وهذا سيسمح بوقف الوباء، أي غير المنضبط للعدوى بين السكان".

وشدد غينتسبيرغ على أن ذلك "هو الهدف الأساس من عملية التطعيم، ليس من وجهة نظر فرد يريد حماية نفسه وأسرته، ولكن من وجهة نظر الدولة التي تريد حماية جميع من بداخل حدودها".

ورأى الأكاديمي الروسي أن بلاده ستكون قادرة على التعامل مع الوباء بحلول صيف عام 2021، بل وحتى أسرع من ذلك، في حال ظهور لقاح آخر بمواصفات استهلاكية جيدة، وبحماية مناعية طويلة الأمد وفعالة.

المصدر: iz.ru