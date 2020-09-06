بوتين يكشف عن تأثيرات كورونا على حياة الروس

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمبر بوتين، أن وباء الفيروس التاجي لم يغير الحياة بشكل جذري في البلاد، وكل شيء سيعود تدريجيا إلى مجراه الطبيعي.

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وقال بوتين في مقابلة تم تسجيلها على قناة روسيا 1 :"التعليم عبر الإنترنت، والتطبيب عن بعد، وما إلى ذلك. حسنا، لماذا - لم يكن هذا هو الحال؟ أليس كذلك؟ لقد كانت هذه هي الظروف التي وصلنا إليها، ودفعتنا لتطوير هذه المجالات، هذه الصناعات. وبالمناسبة، تبين أننا مستعدون تماما هنا أيضا، وفي النهاية، زادت حركة المرور لدينا بنسبة 80 في المائة، وتعاملت شركاتنا مع الجائحة بنجاح" .

وأضاف:"لا شيء انهار عندنا- لقد نجحنا واجتزنا المحنة، وبقي عندنا احتياطي نعتد به".

وبحسب قوله"هذا يوحي بأن كل ما تم استخدامه حتى الآن، وكل ما يعمل بشكل فعال حاليا، سيظل يعمل بشكل فعال وسيستمر في التطور".

وختم بوتين قائلا:"بهذا المعنى، بالطبع، هذه العدوى غيرت شيئا ما في حياتنا. لكنها لم تغير شيئا جوهريا هناك. ولن تغير أي شيء. وبالتدريج سيعود كل شيء إلى طبيعته".

المصدر:"نوفوستي"