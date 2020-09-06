شويغو: الناتو يسعى للعودة إلى مواجهة الحرب الباردة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الناتو يسعى للعودة إلى مواجهة الحرب الباردة، منوها بأن حلف الناتو يطور البنية التحتية العسكرية ويواصل نشر نظام دفاع صاروخي في أوروبا الشرقية.

وقال شويغو للصحفيين في ختام دورة الألعاب العسكرية 2020: "في الأساس، يسعى الحلف للعودة إلى المواجهة التي كانت سائدة في حقبة الحرب الباردة".

وأكد الوزير أن سبب ذلك واضح: "روسيا تنتهج سياسة مستقلة وتشارك بنشاط وفاعلية في حل المشاكل العالمية، وتعمل كوسيط في تسوية النزاعات".

ووفقا له، فإن الدور المتنامي لروسيا حفز ليس فقط تطوير الاتحادات الأوروبية- الآسيوية، ولكن أيضا جمعيات التكامل العالمية مثل بريكس.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "كل هذا يعتبره الغرب تحديا لقيادته، وكمحاولة لتدمير النظام العالمي أحادي القطب الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".

المصدر: نوفوستي