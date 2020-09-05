وزير الدفاع الروسي يكشف عن حالته الصحية بعد تطعيمه باللقاح المضاد لكورونا

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حالته الصحية بعد تطعيمه باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال شويغو، في حديث لقناة "روسيا-1"، اليوم السبت: "من أجل تبديد الشكوك الأخيرة بدأنا (استخدام اللقاح) من أنفسنا لنعرض عبر أمثلتنا الشخصية أن هذا الأمر آمن وفعال ويجعل الحياة أبسط بكثير".

وتابع وزير الدفاع الروسي: "حالتي الصحية طبيعية، لم أتعرض لأي ارتفاع لدرجة الحرارة أو أي آثار جانبية. أنصح الجميع بتطعيم أنفسهم بهذا اللقاح".

من جانبه، أكد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، أنه في "حالة ممتازة" بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشددا على أنه لا يعاني من أي آثار جانبية إن كانت الصداع أو درجة حرارة الجسم المرتفعة.

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وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وصمم اللقاح، الذي يعطى على جرعتين، من قبل مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات